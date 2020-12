Sarà un’edizione a distanza ma il pranzo natalizio della Croce verde di Lucca insieme all’associazione cuochi lucchesi ci sarà. La storica associazione ha infatti deciso di continuare quell’usanza natalizia che va avanti da 121 anni. Offrire il pranzo del 25 dicembre a tutte quelle persone che vivono in condizioni di disagio economico o di solitudine.

Data l’impossibilità di ritrovarsi in compagnia i pasti saranno preparati da asporto, da distribuire in prossimità della giornata di venerdì a tutti coloro che avrebbero partecipato di persona all’iniziativa. Nei prossimi giorni, i volontari della Croce Verde Lucca prepareranno i pacchi natalizi con il contributo dei cuochi lucchesi che hanno deciso di partecipare con la donazione di 230 pasti completi. Una volta completato questo passaggio, l’associazione provvederà alla consegna a domicilio delle confezioni, che conterranno anche cioccolata per i più piccoli.

“Il nostro motto è ‘Regalare un sorriso’: compiere un atto di gentilezza in un momento come questo può fare la differenza – spiega Stefano Micheloni, presidente dell’Associazione cuochi lucchesi – questo vale per chi riceve, ma anche per chi dà: il mondo della ristorazione sta pagando duramente questa crisi, però questo non deve impedirci di continuare a fare del bene, per quanto possibile. Per questo abbiamo deciso di collaborare con la Croce verde e con i suoi straordinari volontari”.

“Il pranzo di Natale alla Croce verde, giunto alla 121esima edizione, è un momento da sempre molto significativo – commenta Elisa Ricci, presidente della Croce Verde Lucca – in cui non viene offerto solo il pasto, ma anche un momento di condivisione, di calore umano. Ora come ora, la socialità è ciò che non possiamo permetterci; tuttavia la consegna a domicilio da parte dei nostri volontari sarà un modo per mostrare che l’associazione è sempre presente, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Ringrazio di cuore l’Associazione cuochi lucchesi i ristoratori stanno vivendo un momento complicato e, proprio per questo, il loro gesto assume un grande valore”.