‘Un Natale con il sorriso’, raccolti 4303 euro per le famiglie in difficoltà

È di 4303 euro il bilancio conclusivo dell’iniziativa benefica Un Natale con il sorriso, promossa dalle associazioni Sinergest For e Il Sorriso di Stefano per aiutare le famiglie in difficoltà del territorio.

Ai soldi raccolti vanno aggiunti i prodotti donati da alcune aziende alimentari lucchesi: 100 litri di olio dell’oleificio Rocchi, 60 pacchi di caffè della Torrefazione Lucchese e 100 chili di pasta del pastificio Livera.

“Siamo davvero contenti del risultato – commentano Marco Vannucchi e Raffaele Antonetti, presidenti delle due associazioni – Abbiamo registrato una grande sensibilità in un periodo molto delicato. Ci sono centinaia di famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza provocata dal coronavirus. Famiglie che fino a pochi mesi fa non avevano alcun problema e che improvvisamente devono fronteggiare una repentina diminuzione del reddito dovuta alla perdita del lavoro o alla cassa integrazione. Famiglie che sono al di fuori delle reti di sostegno già attive da parte dei Comuni o di altre realtà”.

La raccolta fondi è andata al di là delle attese e per questo motivo, dopo aver destinato la parte più consistente del ricavato alle spese alimentari che saranno consegnate in queste ore, le due associazioni sosterranno anche altre famiglie nel pagamento delle bollette o di quote di affitto e due realtà lucchesi che si occupano direttamente di sostenere nuclei familiari in difficoltà: il Centro di ascolto per famiglie di Segromigno e l’associazione Consulenza per la famiglia di Lucca.

Alla luce di questa situazione eccezionale, Sinergest For e Il Sorriso di Stefano continueranno a collaborare nel corso del 2021 con l’obiettivo di aiutare le famiglie lucchesi in difficoltà. Alcune iniziative sono già in cantiere e verranno svelate nelle prossime settimane.

Tutte le informazioni e i dettagli sono consultabili sui canali online delle due associazioni: www.sinergestfor.it e www.facebook.com/sinergestfor

e www.ilsorrisodistefano.come e www.facebook.com/ilsorrisodistefano