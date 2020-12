Disabilità, Fdi: “Approvato l’impegno alla stabilizzazione degli assistenti educativi”

E’ stato approvato l’ordine del giorno sull’impegno alla stabilizzazione degli assistenti educativi per favorire l’inclusione degli alunni disabili. A dare l’annuncio è il dipartimento regionale toscano istruzione con delega alla Scuola di Fratelli d’Italia.

“Con l’Odg presentato dall’onorevole Bucalo e approvato alla Camera è stato raggiunto, grazie a Fratelli d’Italia, un altro importante traguardo per la scuola italiana, nonostante le difficoltà del momento e l’incapacità dimostrata dall’attuale esecutivo nella gestione della pandemia. Il governo si impegna a valutare la possibilità di avviare la stabilizzazione, nei ruoli dello Stato, del personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all’autonomia e alla comunicazione nelle scuole di ogni ordine e grado con almeno 36 mesi di servizio –annunciano Michela Senesi ed Elena Bardelli del Dipartimento regionale toscano Istruzione con delega alla Scuola di Fratelli d’Italia -. Si tratta degli Assistenti Educativi, figure indispensabili per portare a compimento il processo di inclusione degli alunni disabili”.

“Tali figure sono previste dalle leggi 104/1992 e 170/2010, svolgendo un’attività educativa volta a promuovere la loro crescita umana e civile in collaborazione con gli insegnanti della classe e in particolar modo con quelli di sostegno. Questo personale specializzato nell’assistenza alla comunicazione – proseguono Senesi e Bardelli – risulta insostituibile per la didattica dei ragazzi con disabilità gravi, soprattutto dei non vedenti e dei non udenti. Secondo gli ultimi dati Istat, sono circa 50 mila, gli educatori e le educatrici professionali, che ogni giorno entrano nelle scuole italiane, contribuendo alla formazione dei ragazzi con disabilità o con bisogni educativi speciali. Eppure gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione non fanno parte dell’organico della scuola, ma dipendono da cooperative e associazioni che, su mandato degli enti locali, stabiliscono un monte ore di intervento nelle classi, in seguito alla richiesta delle Istituzioni scolastiche”.

“L’approvazione dell’Odg di Fratelli d’Italia, potrebbe restituire dignità e professionalità a queste figure professionali, chiedendone l’inserimento nei ruoli del Ministero dell’istruzione dopo 36 mesi di servizio anche non continuativo. Ciò comporterebbe un risparmio economico per lo Stato e favorirebbe la continuità didattica, particolarmente preziosa per gli studenti più fragili, bisognosi di avere accanto, a motivo delle loro problematiche e necessità, le stesse figure di riferimento per tutto il percorso formativo, all’interno della scuola – conclude la nota del dipartimento scuola regionale Fdi -. Auspichiamo che il governo dia sollecita attuazione a quanto richiesto e approvato, per il bene di tutta la comunità educante”.