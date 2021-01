Servizio civile alla Croce Verde: 24 posti nelle sedi dell’associazione

Anche quest’anno 24 giovani fra i 18 e i 28 anni avranno la possibilità di svolgere il servizio civile universale 2021 con la Croce Verde P.A. Lucca nelle sedi di Lucca, Guamo, Coreglia Antelminelli e Castelnuovo Garfagnana. L’anno nuovo porta con sé però alcune novità: i progetti non riguarderanno soltanto l’assistenza e il primo soccorso, ma anche l’educazione e la promozione culturale; inoltre, sono previsti due posti per giovani con minori opportunità. Iscrizione unicamente online, fino alle 14 di lunedì 8 febbraio, attraverso l’utilizzo dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Oltre al classico progetto di assistenza alla cittadinanza (con servizi a carattere socio-sanitario quali trasporto pazienti, dimissioni, ricoveri, emergenza-urgenza), ecco Info Salute Toscana nord-ovest, progetto inerente l’educazione e la promozione culturale. In questo caso, i ragazzi saranno coinvolti in attività riguardanti la promozione dell’associazione e delle sue attività nel territorio, la collaborazione con scuole ed istituzioni per la sensibilizzazione alla donazione del sangue e delle tecniche di primo soccorso, l’organizzazione di eventi culturali aperti a tutta la cittadinanza.

Il progetto Assistenza-Soccorso vede un totale di 22 posti, così distribuiti: 15 alla sede centrale di Lucca (viale Castracani 468/D); due alla sezione di Guamo (via di Vorno, 9); due alla sezione Mediavalle a Ghivizzano (vicolo della Stazione); tre alla sezione Garfagnana, a Castelnuovo Garfagnana (località alle Monache, 304). Dei tre posti per la sezione Garfagnana, uno è riservato a un/una giovane con disabilità.

Il progetto Info Salute vede una disponibilità di due posti, entrambi alla sede centrale di viale Castracani, a Lucca; uno di questi posti è riservato a un/una giovane con disabilità.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domande on line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere al servizio, occorre essere dotati dello Spid, il Sistema pubblico di identità digitale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 dell’8 febbraio.