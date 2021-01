Il circolo Legambiente Capannori e Piana piange la scomparsa del socio Enrico Ramacciotti

Il circolo Legambiente Capannori e Piana lucchese piange la scomparsa dell’amico e socio Enrico Ramacciotti di Lammari. I funerali si terranno alla chiesa di Lammari domenica (10 gennaio) alle 15.

“Enrico, uomo vicino alle persone, si è sempre speso per la comunità e per l’ambiente – ricordano i soci di Legambiente -. Si è occupato personalmente per molti anni del progetto Pedibus, che lo vedeva quotidianamente impegnato ad accompagnare a piedi i bambini delle scuole materne della zona, nel tragitto casa-scuola. Ma era molto altro Enrico, un cordiale paesano, un padre premuroso, un saggio

dispensatore di consigli legati al territorio, all’orto, alla natura. Lo ricordiamo con affetto e ci stringiamo nel dolore della famiglia per la sua perdita”.