Blue monday, un gruppo web fra gli utenti della salute mentale

In occasione del Blue Monday, domani (18 gennaio) la Rete regionale toscana degli utenti della Salute mentale, in collaborazione con la società medico chirurgica lucchese, la Fondazione Mario Tobino e le associazioni di settore Alap e Archimede, propone una simpatica e interessante iniziativa di volontariato socio-culturale che coinvolgerà sul web le persone che aderiranno all’iniziativa.

Un progetto che è legato alla accreditata esperienza dei servizi lucchesi di salute mentale nel settore dell’arte applicata alla riabilitazione; arte come vero e proprio mezzo di benessere, un antidoto di eccellenza a depressione e ansia, un’ottima opportunità di salute se condivisa in gruppo. A lanciare l’iniziativa è Luciana Faina, lucchese e presidente della Rete Toscana degli utenti della Salute Mentale:

“Cogliendo l’occasione del Blue Monday, sarebbe carino, istruttivo e d’aiuto cogliere l’opportunità di partecipare ad un laboratorio di gruppo via web, condotto con tecniche che, attraverso l’emozione estetica generata dall’arte, ci conducono ad un confronto ed uno scambio relazionale intenso e al contempo stimolante sul piano personale.

Un esperto lo condurrà assieme a me”.

Per partecipare si può rispondere in privato sul messenger della Reteper info e prenotarsi, oppure con Wapp al 339 8745260 (l’evento si terrà entro il mese di gennaio, in orario serale, e la data verrà comunicata quanto prima).