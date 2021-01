Croce Verde, si rinnova il consiglio di amministrazione

Si terranno domenica (24 gennaio) le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Croce Verde Lucca, per il triennio 2020-2023. Un appuntamento tradizionale, a cadenza triennale, che si sarebbe dovuto tenere lo scorso novembre, rinviato in virtù delle normative anti Covid19 susseguitesi nella parte finale del 2020.

Soci e volontari potranno esprimere il proprio voto con un massimo di 13 preferenze, rinnovando così quel momento di democrazia che da sempre contraddistingue l’associazione.