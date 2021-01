Croce Verde, ecco i 13 nuovi consiglieri eletti nel Cda per il triennio 2021-2024

Dopo diversi rinvii dovuti ai provvedimenti anti Covid19 dell’ultima frazione del 2020, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Cda della Croce Verde di Lucca. Sono 13 i candidati eletti nel consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2024.

Ieri sera (24 gennaio) sono usciti i risultati. A ottenere il maggior numero di preferenze è stato Roi Benedetti (182), seguito da Massimo Daniele Borella con 172 e dalla presidente uscente Elisa Ricci con 155 preferenze. Tra gli altri eletti ci sono poi Massimo Perna con 151 preferenze, Michele Carmassi con 148, Arletta Tortelli con 136, Marino Lippi con 125, Giovanna Brugiati con 118, Moreno Andreotti con 117, David Fenili con 116, Matteo Ghiroldi con 107, Simone Evangelisti con 104 e Silvia Maria Marchi con 88.

La Croce Verde ha salutato i consiglieri uscenti con un ringraziamento speciale per aver gestito la grave situazione data dalla pandemia di Covid19 e ha ringraziato la commissione elettorale per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo complimentandosi con i tredici nuovi consiglieri.