Servizio civile, 20 posti alla Misericordia di Lucca

Alla Misericordia di Lucca sono disponibili 20 posti per il servizio civile universale rivolto ai giovani da 18 a 28 anni. I progetti finanziati sono 4 e riguardano attività socio-sanitarie rivolte alla popolazione. Alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di 439,50 euro.

La domanda deve essere fatta tramite internet al seguente indirizzo: (clicca qui). Lunedì (8 febbraio) alle 16,30 si terrà un evento informativo online (Webinar) per presentare le molte oportunità offerte dal servizio civile universale e per tutte le informazioni necessarie per fare la domanda. Per iscriversi ed avere tutte le informazioni visitare il sito www.misericordialucca.org o contattare la Segreteria della Misericordia al numero 0583 49 49 02.