Emergency, c’è tempo fino al 24 febbraio per prenotare ‘La Colomba di Pace’

Sabato 27 e domenica 28 marzo Emergency sarà a Lucca con La Colomba di Pace, il tipico dolce pasquale simbolo di pace e fratellanza, realizzato in collaborazione con Tre Marie per sostenere il diritto alla cura per tutti in Italia e nel mondo.

La Colomba di Pace, dal peso di 1 kg, ha un costo di 15 euro che saranno utilizzati per sostenere tutti i progetti di Emergency in Italia e all’estero, dove l’associazione continua a offrire cure mediche gratuite alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Sarà possibile prenotare, solo in questa occasione, La Colomba di Pace entro il 24 febbraio contattando i volontari di Lucca scrivendo una mail a lucca@volontari.emergency.it oppure sulla loro pagina Facebook Emergency Lucca o dal 15 marzo direttamente dal sito di Emergency.