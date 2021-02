Escort Advisor, Lucca tra le province toscane più ‘viziose’

In Toscana il 2020 ha portato una diminuzione dei numeri anche del sesso a pagamento, sia per la presenza di escort sia per le tariffe delle stesse.

Un calo che riguarda solo in parte la provincia di Lucca, che con 507 presenze medie al mese nel 2020 rimane seconda solo a Firenze, con solo l’8 per cento in meno rispetto al 2019. Ma a Lucca il piacere si paga caro. La provincia è infatti in cima al tariffario per i prezzi applicati, con 99 euro di media, il 24 per cento in meno rispetto al 2019.

Questo secondo i dati di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. Tra le province più viziose ci sono Firenze con 851 presenze (- 17% rispetto al 2019) e Lucca con 507 presenze (- 8%). Seguono Pisa con 396 (-13%), Arezzo con 394 (-17%), Prato con 332 (-3%), Livorno con 300 (-20%), Grosseto con 275 (-19%), Pistoia con 216 (-10%), Siena con 191 (-30%) e Massa-Carrara con 142 (-21%).

Anche le tariffe applicate dalle escort hanno subito variazioni nel 2020 rispetto al 2019, calcolato grazie alle recensioni scritte dagli utenti nel 2020 e nel 2019. Lucca è in testa con 99 euro (- 24 % rispetto al 2019), seguono Firenze con 86 euro (-31%), Grosseto con 84 euro (-36%), Prato con 82 euro (-21%),Siena con 78 euro (-28%), Arezzo, Pistoia e Massa-Carrara con 75 euro (la prima -36%, la seconda -37% e l’ultima -23% rispetto al 2019), Pisa con 74 euro (-42%) e Livorno con 66 euro (-44%).

Nonostante il 2020 abbia rallentato l’andamento del settore Escort Advisor ha registrato numeri non indifferenti, come 80 mila 500 recensioni scritte, 23.101.343 di utenti unici annui, 258.125.465 profili escort visualizzati e 419.031.429 ricerche sul sito. Questo si nota anche dalle visite ricevute da Escort Advisor nel 2020 dagli utenti per provincia in relazione al numero di abitanti. Il desiderio dei clienti delle escort non è mai calato, in particolare a Lucca, seconda solo a Firenze con 263 mila 493 utenti.