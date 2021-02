Riparte da Gallicano la formazione al primo soccorso delle Misericordie

Neppure il coronavirus ferma Asso, il progetto delle Misericordie che ha già formato al primo soccorso oltre 50 mila studenti delle scuole toscane e che torna anche nell’anno scolastico 2020-2021, per tutte le scuole dall’infanzia alle superiori, ovviamente con le necessarie precauzioni anti-Covid e con in più la possibilità, per chi lo vuole, di seguire le lezioni anche a distanza.

Il progetto Asso (acronimo di a scuola di soccorso), partito tre anni fa sulla base di un apposito protocollo con il Miur, ha riscosso da subito grande successo: 11 mila adesioni il primo anno, 25 mila il secondo, 35 mila nel 2019-2020, quando però gli incontri sono stati forzatamente interrotti dalla pandemia con 17 mila studenti raggiunti.

Mercoledì 17 (febbraio) il progetto Asso farà tappa in provincia di Lucca, con un’ora di lezione (dalle 10,30 alle 11,30) per i piccoli studenti della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo di Gallicano (via Maresciallo Guazzelli, 2) ed a cui saranno presenti tra gli altri il sindaco di Gallicano David Saisi, il dirigente scolastico professor Alessandro Mancuso, la responsabile del coordinamento delle Misericordie lucchesi, Maria Carla Andreozzi, il governatore della Misericordia di Gallicano, i referenti regionali del progetto Asso Massimo Seravalli e Benedetta Ferreri, il delegato zonale alla formazione Lorenzo Bertolacci.