Supporto alle attività di protezione civile, pubblicato l’avviso per il terzo settore

Il Comune di Lucca ha indetto un avviso pubblico per selezionare associazioni di volontariato che avviino un percorso di coprogettazione per il supporto alle attività di protezione civile sul territorio comunale nel triennio 2021-2023.

Le associazioni saranno suddivise nelle sette zone di monitoraggio con le quali è stato suddiviso attualmente il territorio per consentire una risposta migliore da parte del Centro operativo comunale per le attività di prevenzione, in particolare dell’informazione alla popolazione, e soccorso. Nel dettaglio i soggetti selezionati dovranno svolgere azioni di monitoraggio del territorio comunale nei periodi di allerta, attività di supporto agli eventi programmati a rilevante impatto locale, dovranno fornire supporto alle attività di Centro operativo comunale e di centro situazioni, collaborare alla pianificazione di protezione civile, dare la disponibilità di mezzi operativi e professionalità specifiche per l’emergenza, fare assistenza e informazione alla popolazione.

Il Comune di Lucca metterà a disposizione circa 35 mila euro come concorso e rimborsi alle spese sostenute dalle associazioni per queste attività e per l’assicurazione obbligatoria dei volontari. Le associazioni potranno presentare la domanda di partecipazione alle attività di coprogettazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.