Torna l’ambulatorio fisioterapico gratis alla Croce Verde di Lucca

La Croce Verde P.A. Lucca rilancia: dopo la sospensione dell’ultimo anno, dovuta alla pandemia di Covid-19, riparte da martedì (23 febbraio) l’ambulatorio di fisioterapia gratuito, destinato alle persone meno abbienti bisognose di terapie riabilitative. Fra le interessanti novità, l’aumento delle aperture settimanali, che passeranno da due a tre, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Il servizio beneficerà inoltre di un finanziamento di 4mila euro, erogato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca per l’attuazione del progetto Pronto fisioterapista. Un programma con cui l’associazione ha voluto implementare l’offerta dell’ambulatorio fisioterapico gratuito che, pur essendo molto giovane, fin dall’inizio ha riscosso adesioni e apprezzamento da parte della cittadinanza.

Il progetto riparte all’insegna della sicurezza e della tutela della salute, come sottolinea il presidente di Croce Verde P.A. Lucca, Daniele Borella: “È davvero con gioia che annunciamo la ripartenza del nostro ambulatorio gratuito di fisioterapia. La sospensione del servizio è stata una scelta sofferta, ma necessaria; ora riapriamo al pubblico, seguendo pedissequamente tutti i protocolli atti a garantire la sicurezza di operatori e utenti”.

“A nome dell’associazione, esprimo profonda gratitudine nei confronti della Fondazione Banca del Monte di Lucca, per il sostegno economico in sé così come per il riconoscimento della bontà e della validità del progetto – continua Daniele Borella – l’ambulatorio fisioterapico è partito nell’ottobre 2019 e, fin da subito, si è rivelato un servizio piuttosto richiesto dalla cittadinanza, andando ad integrare il servizio sanitario pubblico e rispondendo a crescenti difficoltà economiche per alcune fasce della popolazione”.

A tenere l’ambulatorio sarà sempre Duccio Bartoli, fisioterapista e osteopata, laureato in Ffsioterapia all’università di Pisa, con un diploma post-laurea in osteopatia conseguito presso da Iso e Bucks University, iscritto al registro osteopati d’Italia.

Il dottor Bartoli riceverà i pazienti il martedì dalle 12 alle 14,30, il mercoledì dalle 17,30 alle 20, il giovedì dalle 12 alle 14,30.

Il servizio, da effettuarsi all’ambulatorio infermieristico xella sede centrale di Lucca (viale Castracani 468/D), prevede le seguenti attività: terapia manuale, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neurologica, riabilitazione cardiorespiratoria

Dopo un primo incontro conoscitivo, con cui il paziente renderà edotto il fisioterapista della propria anamnesi prossima e di quella remota, sarà lo stesso Bartoli a concordare con il paziente appuntamenti e frequenza degli incontri, effettuando la terapia, dando consigli per esercizio fisico da svolgersi a casa e indicazioni utili per eventuali passi da compiersi al di fuori dell’ambiente della Croce Verde P.A. Lucca.

L’accesso al servizio sarà consentito soltanto previe prescrizioni e indicazioni mediche.

Per informazioni, chiamare il numero 0583.467713 o inviare una mail a cvlucca@croceverdelucca.it.