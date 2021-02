San Luca, i figli di un uomo deceduto di Covid19 donano un tablet alla medicina

E’ un tablet quello donato alla Medicina covid dell’ospedale San Luca dai figli di una persona deceduta a causa del virus. Un gesto di solidarietà che è stato apprezzato dalla direzione sanitaria e da tutto il personale della struttura, anche perché arrivato da una famiglia duramente colpita dalla pandemia.

Il tablet, che servirà a facilitare i collegamenti tra i pazienti e il mondo esterno, è stato consegnato al personale della medicina da Umberto e Giovanni Marchi, figli di Lorenzo, deceduto per Covid nei primi giorni del mese di febbraio 2021.

“Anche a nome della direzione aziendale – sottolinea la direttrice sanitaria dell’ospedale Michela Maielli – ringrazio la famiglia Marchi per la graditissima donazione, che dimostra grande sensibilità e vicinanza umana. Questo dispositivo contribuirà a migliorare i contatti tra i pazienti e i loro familiari, che sono fondamentali in questo periodo di emergenza Covid. I nostri operatori fanno sempre il possibile per venire incontro alle esigenze delle persone ricoverate pazienti ma è davvero importante per loro poter comunicare, anche se a distanza, con i propri cari e ricevere così il calore e l’affetto di chi vuole loro bene”.