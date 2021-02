Baby Doctor, al via il servizio di teleconsulto sulla vaccinazione anticovid19

Da oggi (24 febbraio) sarà possibile ottenere un consulto medico anche sui temi della vaccinazione anti covid19. E’ questo, infatti, il nuovo servizio offerto, attraverso un’apposita piattaforma telematica, da Baby Doctor, l’ambulatorio pediatrico multimediale fondato dalla chirurgo pediatra Alessia Bertocchini.

Con questo servizio Bertocchini intende offrire ogni risposta utile a rassicurare i genitori attraverso un teleconsulto approfondito. In questo periodo, infatti, si registra un’elevata richiesta di chiarimenti, in particolare da parte delle mamme, le quali si domandano che tipo di interferenze possa causare il vaccino in caso di allattamento. Il teleconsulto urgente, per avere delucidazioni sul vaccino anti covid19, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 18,30 alle 19,30, sulla piattaforma Baby Doctor.

Per accedere ai servizi di teleconsulto è possibile prenotarsi nell’area dedicata sul sito www.babydoctor.info, selezionare il professionista con cui ci si vuole interfacciare e fissare un appuntamento, che si svolgerà poi sulla piattaforma Zoom, accessibile da tutti gli smartphone, pc e tablet. Infine, nel giorno fissato, sarà sufficiente cliccare il link ricevuto per email.