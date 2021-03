Infermieri, OSS, assistenti sociali: quali sono i lavori per aiutare gli altri

Hai sempre desiderato fare un lavoro che ti permetta di aiutare gli altri? Non sei di certo solo: sono infatti diverse le persone che aspirano a lavorare nel sociale o in ambito sanitario, ma quello che in molti non sanno è che non sempre è necessario conseguire una laurea per trovare un impiego in questi ambiti. Inoltre, considerato il periodo che stiamo attraversando, conviene sapere anche che in alcuni casi non è nemmeno indispensabile seguire un corso in presenza, perché esistono professioni che si possono apprendere anche online, ottenendo una qualifica.

Vediamo dunque quali sono i lavori più richiesti oggi nell’ambito del sociale e quali requisiti bisogna possedere per candidarsi.

Lavorare nel sociale: le professioni migliori

Se non hai una laurea e non intendi perdere troppi anni per conseguire un titolo di studio così impegnativo, non devi per forza rinunciare ai tuoi interessi. Esistono infatti diverse professioni nel sociale per le quali non è richiesta la laurea. Vediamo le più richieste degli ultimi tempi.

Assistente alla persona / Operatore Socio Assistenziale

L’Operatore Socio Assistenziale (OSA) è una delle figure più richieste negli ultimi anni ed il suo ruolo è quello di garantire assistenza alle persone più fragili: anziani, tossicodipendenti, disabili, pazienti con disagio psichico e via dicendo. Può prestare servizio all’interno di varie strutture e le opportunità lavorative sono dunque molteplici per questa figura professionale. Per diventare OSA non è necessario essere in possesso di una laurea ma bisogna seguire un corso specifico, e per l’assistente alla persona anche online e dunque a distanza.

Assistente all’infanzia

Un’altra figura molto ricercata negli ultimi tempi è l’Assistente all’Infanzia, da non confondere con l’educatore (con il quale spesso e volentieri collabora). Il suo compito è quello di garantire assistenza, gestione e organizzazione dei locali dedicati ai bambini ed opera all’interno di varie strutture: dagli asili alle scuole dell’infanzia private, dalle ludoteche ai centri estivi. Anche in questo caso, non è necessario essere in possesso di una laurea ma bisogna seguire un corso professionalizzante, che è disponibile anche online presso i centri formativi più qualificati.

Assistente Sociale

Per diventare assistente sociale semplice occorre necessariamente conseguire una laurea triennale in Servizio Sociale, dopo la quale bisogna sostenere un esame di abilitazione professionale. Si tratta dunque di un percorso più lungo ed impegnativo.

Lavorare nel settore sanitario senza laurea: è possibile?

Lavorare in ambito sanitario è sempre più complicato rispetto al sociale, per il semplice fatto che nella maggior parte dei casi è necessario conseguire una laurea specifica o frequentare un corso di un certo livello. Una delle poche professioni che non richiedono la laurea è quella dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) perché anche per diventare infermiere è necessario frequentare l’Università. Però nel caso dell’OSS, non esistono ad oggi corsi professionalizzanti che permettano di ottenere la qualifica studiando online. Le lezioni sono previste in presenza per legge e si è dunque costretti a frequentare in aula, il che rende tutto molto più complicato, soprattutto se si ha già un lavoro e non ci si può permettere di abbandonarlo nell’immediato.

È dunque più facile trovare un impiego nel sociale se non si vuole conseguire una laurea e le alternative, come abbiamo visto, sono diverse.