Croce verde di Ponte a Moriano, aperte le iscrizioni al corso per soccorritori

Sono aperte le iscrizioni al corso per soccorritori della Croce verde di Ponte a Moriano. Le lezioni teoriche si terranno online e in presenza – per un massimo di 15 persone – mentre le prove pratiche saranno svolte in presenza con piccoli gruppi.

Per partecipare al corso di livello base è necessario aver compiuto 16 anni al momento dell’esame mentre per il livello avanzato è necessario averne compiuti 18. Entrambe le certificazioni sono valide come credito formativo per le scuole superiori.

Per iscriversi basta compilare il modulo presente su https://croceverdeponte.it/corso2021 o altrimenti compilare la scheda di iscrizione e consegnarla in sede, oppure per email a info@croceverdeponte.it.