Oggi (8 marzo) in piazza San Michele le infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale San Luca, affiancate dal personale del centro anti violenza Luna e dalla commissione pari opportunità della Provincia di Lucca hanno consegnato alle donne materiale contro la violenza di genere.

La stessa iniziativa era stata organizzata ieri a Castelnuovo Garfagnana con il centro anti violenza Non ti scordar di te di Gallicano. Insieme a un volantino le operatrici hanno donato alle donne anche una piccola rosa arancione confezionata all’uncinetto dalle infermiere delle strutture di Pronto soccorso per sensibilizzare la popolazione. La violenza sulle donne è infatti in questo momento un’emergenza nell’emergenza dato che la pandemia ha fatto aumentare i casi di violenza di genere. Il lockdown ha inciso sulla crescita della violenza domestica e gli studi condotti su queste situazioni di emergenza e di isolamento forzato hanno evidenziato, purtroppo, la crescita esponenziale di questo fenomeno.

“Ogni anno da circa 10 anni – evidenzia la referente del Codice Rosa per l’ambito territoriale di Lucca Piera Banti – organizziamo insieme alle Forze dell’Ordine questi eventi di sensibilizzazione contro la violenza di genere sia per l’8 marzo che per il 25 novembre, anche per far capire che la rete antiviolenza provinciale funziona e che, nonostante la pandemia, ci sono persone e istituzioni pronte ad accogliere, ascoltare e tutelare chi subisce violenza”.

Il cotone arancione per il confezionamento delle rose è stato donato dalla sezione di Lucca della Fidapa mentre per la loro realizzazione hanno lavorato all’uncinetto circa 30 tra infermiere, operatrici socio-sanitarie, amiche e parenti.