Body shaming, evento online per la giornata contro i disturbi alimentari

Lunedì prossimo (15 marzo), in occasione della decima giornata del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, l’associazione Acca Lucca Odv, unica realtà che dal 2013 opera nel campo della cura del comportamento alimentare nel territorio di Lucca e provincia, organizza un evento on line per affrontare il tema del body shaming Perfettamente imperfetti, conosciamo il body shaming.

“Quest’anno – spiega la presidente dell’associazione Valentina Aletti – abbiamo rimodulato le nostre iniziative on line, per renderle accessibili al maggior numero di persone data la situazione di emergenza sanitaria.

Abbiamo pertanto scelto una diretta, a partire dalle 21,15 del 15 marzo, attraverso il nostro profilo Instagram associazioneaccalucca , alla quale parteciperanno i nostri professionisti , psicologi e nutrizionisti e due gradite ospiti: Laura Brioschi, nota influencer, imprenditrice e co fondatrice dell’associazione no profit Body Positive Catwalk e Francesca Torrini, autrice del testo Francesca, storia di una vittoria, vincitrice del premio So.Le e nominata dal comune di Firenze smbasciatrice della solidarietà e della legalità.

“Il body shaming, ovvero l’atto di deridere e discriminare una persona per il suo aspetto fisico spesso giudicando le forme del corpo in modo critico, in particolare oggi attraverso l’uso dei social network o del web, – prosegue la dottoressa Aletti – rappresenta uno dei fattori di rischio per lo sviluppo di un disturbo del comportamento alimentare e capita molto spesso che sia stato presente nella storia dei nostri pazienti. Scoprire in quali modi si manifesta, come prevenirlo, come affrontarlo e gestirlo può essere di grande aiuto nel prevenire l’insorgere di gravi patologie. Ci auguriamo, che la testimonianza che le nostre due ospiti porteranno in diretta, contribuisca ad accendere un faro su questo subdolo e pericoloso fenomeno di cui molti restano silenziosamente vittime.”

Infine anche quest’anno, grazie alla sensibilità dimostrata dal Comune di Lucca, il 13-14 e 15 marzo Porta Elisa verrà illuminata di lilla, come simbolo della lotta contro i disturbi alimentari e l’obesità.