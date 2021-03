Anche nel 2021 continuano ogni mese le donazioni di sangue del Gruppo Avis Corpo Guardie di Città.

Questa mattina (12 marzo) sono andati a donare anche il presidente Alessandro Bargagna e il coordinatore generale del gruppo Daniele Paolicchi insieme ad altri due colleghi.

“ Abbiamo risposto all’appello del direttore dell’area di medicina trasfusionale Fabrizio Niglio – raccontano – e abbiamo deciso di scendere in campo e rinnovare lo stesso impegno e la stessa costanza di donazioni coerentemente a quanto già fatto nell’anno 2020 perché in un momento delicato e difficile, legato alla pandemia, è aumentata la richiesta di donazioni di sangue e ogni giorno tante persone sopravvivono grazie a un gesto così semplice ma così importante. Non esitiamo a donare il sangue, facciamolo per gli altri, tenendo presente che gli altri

siamo anche noi”.