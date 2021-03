Torna CardioLucca: a giugno la 15esima edizione del convegno scientifico

CardioLucca tornerà dal 17 al 19 giugno con un’edizione dal titolo Ripensare alla salute del cuore al tempo della pandemia.

L’ultimo appuntamento scientifico nazionale si era svolto lo scorso febbraio, subito prima del diffondersi della pandemia. Anche quest’anno si ripresenta nella cornice dell’auditorium di San Francesco come il primo grande evento scientifico internazionale. Giunto alla sua quindicesima edizione è organizzato da Francesco Bovenzi, direttore della cardiologia di Lucca e richiamerà oltre mille cardiologi su un’evoluta piattaforma web con la formula della formazione a distanza ma non solo, perché saranno circa duecento medici parteciperanno a Lucca anche in presenza in forma residenziale.

Tra gli autorevoli relatori invitati spiccano personalità della scienza del cuore come gli americani Robert Bonow, presidente emerito della società americana di cardiologia, Vera Rigolin e il portoghese Fausto Pinto. In tre intense giornate si consumerà un viaggio nella scienza del cuore. Con interessanti letture illuminanti si ricorderà l’anno che ha segnato il nostro secolo mettendo in crisi i sistemi sanitari ed economici più evoluti del mondo.

“Un’occasione per riflettere – afferma Bovenzi – per ripartire guardando al futuro”. Molto attesa sarà la sessione del forum cittadino dedicato alla pandemia in ogni suo aspetto sanitario, economico e sociale che sarà condotto dal noto volto televisivo Michele Mirabella, curatore di numerose trasmissioni sulla salute della Rai. Autorevoli personalità scientifiche e istituzionali parleranno del governo del cambiamento della società civile nella pandemia, delle risposte adattive di sistema dei modelli assistenziali e di etica clinica applicati alla pandemia. Verrà spiegato come dal clima di paura risorgerà la comunità cittadina anche grazie ai vaccini. Si discuterà dello stato dell’arte della ricerca adattiva, propria di questa pandemia, e dello sviluppo dei vaccini, si elogerà la nostra scuola resiliente che ha sfidato il virus permettendoci di ripartire proprio dai giovani, inoltre si ricorderanno le prioritarie risorse, di grande impulso a Lucca, costituite dalle iniziative solidali e filantropiche dedicate al sistema salute del territorio.

“A Lucca, dove il cuore incontra la scienza, mai come quest’anno – ricorda Bovenzi – è giunto il momento di discutere insieme e analizzare quanto abbiamo vissuto per ricostruire al meglio e con passione un mondo migliore più̀ giusto ed ecosostenibile, di pari dignità̀, di uguaglianza e di rispetto sociale da proporre ai giovani. CardioLucca è un motivo di orgoglio per Lucca e per l’Azienda Usl Toscana nord ovest, un concreto riferimento culturale per tanti di tangibile lungimiranza assistenziale, scientifica e organizzativa”.