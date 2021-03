Ieri (13 marzo) Round Table 51 Lucca è scesa in strada per partecipare alla raccolta fondi di Round Table Italia Obiettivo mare pulito, importante e ambizioso progetto di service, volto ad acquistare almeno quattro sea bins, ossia dei bidoni galleggianti in acqua che raccolgono rifiuti, in particolare materie plastiche nelle acque, e che saranno posizionati nei porti di varie località italiane.

I soci lucchesi, continuando quindi a mostrare attenzione e sensibilità alla tutela dell’ambiente, nel rispetto delle normative a contrasto della pandemia da Covid19, hanno quindi raccolto fondi fra i cittadini, a cui sono stati offerti uova di Pasqua della ditta Zaini e un prodotto per la pulizia della casa del marchio Winni’s, importante sponsor a sostegno del progetto.

“Sono importanti momenti di partecipazione e di sensibilizzazione della comunità verso il rispetto e la tutela dell’ambiente e dei mari – spiegano gli organizzazioni -. Con un piccolo gesto si contribuisce ad un progetto volto a rendere più puliti i nostri mari, troppo spesso pieni di plastiche e altri rifiuti non smaltibili. Chi volesse ancora partecipare, la raccolta fondi è attiva sulla piattaforma Wishraiser al seguente link (clicca qui)”.