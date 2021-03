Porta Elisa si tinge di lilla per la decima Giornata della lotta ai disturbi dell’alimentazione

Per la decima Giornata di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione Porta Elisa oggi (15 marzo) si illuminerà di lilla.

Il Fiocchetto lilla è infatti l’iniziativa pensata per offrire supporto a coloro che stanno lottando contro le problematiche dei disturbi della nutrizione e del comportamento alimentare, tra cui anoressia, bulimia, obesità. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Acca Lucca Odv, a partire da questa sera e fino a domenica prossima (21 marzo), illuminerà di color lilla Porta Elisa.

La stessa associazione propone per questa sera (15 marzo) alle 21,15, un evento online Perfettamente imperfetti sul profilo instagram “associazioneaccalucca”, per affrontare il tema del body shaming con professionisti psicologi e nutrizionisti e con due ospiti: Laura Brioschi, imprenditrice e co-fondatrice dell’associazione non profit Body Positive Catwalk e Francesca Torrini, autrice del testo Francesca, storia di una vittoria, vincitrice del premio So.Le e nominata Ambasciatrice della solidarietà e della legalità dal Comune di Firenze.