Torna sul territorio il Gruppo ecologico di Mastiano, Mammoli, Gugliano e Aquilea. Dopo la prima tranche di lavori della scorsa settimana, i cittadini che volontariamente si sono riuniti per prendersi cura del territorio hanno terminato la pulizia del Rio Mulernino a Mammoli. Oltre dieci i grandi sacchi neri riempiti di plastica, bottiglie, rifiuti non riciclabili e tanta sporcizia.

“Adesso il Mulernino è pulito – commentano i cittadini -. Siamo molto emozionati, perché dopo la prima uscita si sono aggiunti tanti altri volontari che hanno a cuore l’ambiente, la pulizia e la cura del territorio. Significa, quindi, che per tanti incivili che trattano la nostra casa come una discarica ce ne sono altrettanti, e forse di più, che amano l’ambiente. Vogliamo ringraziare in particolare Katy Ceccarini, Cristiano Doroni, Carlino Paolinelli e Rosanna Simonetti. Il nostro prossimo obiettivo è il Rio Bolognana, ad Aquilea“.

Foto 3 di 3





L’intervento si è concluso con la rimozione dei sacchi di rifiuti da parte degli operatori di Sistema Ambiente. L’azienda ringrazia anche i cittadini che quotidianamente si impegnano per segnalare e in alcuni casi intervenire direttamente sulla presenza di discariche abusive. Per segnalare rifiuti abbandonati o discariche è possibile scrivere sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram o al numero WhatsApp, 333 6126757, oppure utilizzare il portale Ambiente Sistemato o la App Junker.