San Luca, il personale Sofidel dona un ecografo al reparto di chirurgia

Un ecografo di ultima generazione per il reparto di chirurgia dell’ospedale San Luca. E’ questo l’omaggio di Sofidel che durante la pandemia è scesa in campo per supportare le comunità locali dove l’azienda è presente con i suoi stabilimenti produttivi. L’ecografo donato alla chirurgia di Lucca è uno dei macchinari fatti avere all’ospedale a seguito di una raccolta volontaria attivata dal personale del gruppo e raddoppiata dall’azienda.

“Grazie alla Sofidel – dice a nome di tutto il personale il direttore della Chirurgia di Lucca e del dipartimento aziendale delle Specialità chirurgiche Andrea Carobbi – per questo ecografo di elevata qualità, che ha consentito di migliorare ulteriormente la dotazione strumentale del reparto e quindi l’assistenza dei pazienti. Le tecniche ecografiche forniscono infatti al professionista la possibilità di vedere direttamente problematiche anche rilevanti, permettendo un continuo adeguamento dei processi di diagnosi e cura di molte patologie”.

Anche la direttrice sanitaria dell’ospedale Michela Maielli ringrazia Sofidel per questa e per le altre donazioni effettuate al San Luca e per la vicinanza umana e sociale nei confronti delle attività dell’ospedale.