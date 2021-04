Continuano le donazioni di uova di Pasqua alla pediatria del San Luca

Continuano le donazioni di uova di Pasqua alla struttura di pediatria dell’ospedale San Luca. A rinnovare il gesto solidale sono stati Paolo Ricci e il circolo di Capannori.

La consegna è avvenuta oggi (2 aprile) nella hall dell’ospedale alla responsabile della pediatria Angelina Vaccaro, al medico della stessa struttura Simona Tognetti e alla coordinatrice infermieristica Paola Gianni. Presente anche il medico della direzione sanitaria di presidio Alba Bianchi.

“Esprimiamo un sincero ringraziamento per questa nuova donazione – commenta il personale Asl -, che sarà sicuramente molto gradita da parte dei bambini presenti in pediatria per ricovero o per esami e visite”.