Round Table 51 dona uova di Pasqua ai ragazzi del Villaggio del Fanciullo

Saponi e uova di pasqua ai ragazzi del Villaggio del Fanciullo. E’ questo il regalo consegnato domenica scorsa (28 marzo) dalla Round Table 51 Lucca, organizzazione no-profit impegnata nei service a scopo benefico alla storica comunità situata sul baluardo delle Mura che da più di 70 anni accoglie ed educa ragazzi minorenni in difficoltà”.

“Ci è sembrato giusto omaggiare una importante e storica struttura cittadina che da sempre accoglie minori in difficoltà. Il nostro è un piccolo, ma prezioso gesto per far sentire la nostra vicinanza a chi dà un futuro ai giovani – commenta l’organizzazione no-profit -. I beni donati sono strettamente legati al progetto Obiettivo Mare Pulito, promosso dalla nostra associazione in collaborazione con Winni’s. Il loro provento sarà destinato alla raccolta fondi di tale progetto volto ad acquistare dei bidoni galleggianti ‘Seabins’ progettati per la raccolta rifiuti in mare. Chi volesse ancora donare, la raccolta è attiva sulla piattaforma “Wishraiser” al seguente link wishraiser.com/en/memberships/fondazione-round-table-italia-onlus?fbclid=IwAR0hjcBa43qsr4n8K46fxtSvMQi-3qaYjFdcXB_Ji3jyYK03qpoOuBUIuEk“.