Sostegno per la campagna vaccinale, successo per l’iniziativa

Prosegue con successo il progetto sostenuto dal comune di Lucca e dalle associazioni del terzo settore a sostegno dei cittadini per la campagna vaccinale. Il progetto avviato dal Comune di Lucca grazie alla collaborazione di tanti operatori del volontariato si ripropone di assistere i cittadini più anziani o con fragilità nella complessa operazione di prenotazione del vaccino anticovid19.

Il progetto promosso dall’assessore alle politiche sociali Valeria Giglioli, dal presidente della commissione socio-sanitaria Pilade Ciardetti e dalla consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti ha chiamato a raccolta le associazioni del terzo settore del territorio che interverranno per supportare i cittadini per la prenotazione del vaccino sul portale della Regione Toscana.

“Nel primo giorno di attività i dati sono estremamente incoraggianti sulla bontà del progetto – spiega il presidente Pilade Ciardetti -: Croce Verde 30 persone al telefono e una decina in presenza, Anpana 3,prenotazioni Caritas 15 chiamate e 5 appuntamenti in presenza. Ma la cosa forse più significativa è che si è costituita una rete di associazioni che si supportano a vicenda con il supporto della dottoressa Petretti per cercare di capire e risolvere problemi in questa che a volte sembra una giungla. L’attività proseguirà con un aggiornamento costante sulle variazioni del piano vaccinale per rendere tutti informati L’iniziativa viene anche pubblicizzata sul canale telegram del comune dove sono pubblicati orari e numeri di telefono per ricevere supporto”.