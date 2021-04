Verso il 25 aprile, anche il Comune di Lucca aderisce alla ‘Settimana civica’

Anche il Comune di Lucca aderisce alla Settimana civica. Noi come cittadini. Noi come popolo promossa dal coordinamento degli enti locali per la pace e i diritti umani in occasione della festa della Liberazione.

L’iniziativa andrà avanti dal 19 al 25 aprile e sarà dedicata a Luca Attanasio. L’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, morto il 22 febbraio scorso nel corso di un agguato nei pressi del villaggio di Kibumba, è infatti riconosciuto da tutti come cittadino esemplare, portatore di una pregnante testimonianza di comportamento e impegno civico. La Settimana civica si svolge al termine dell’anno in cui, per volere di tutto il Parlamento, è stata introdotta l’educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

“Alla base di questa importante iniziativa, che coinvolge enti locali e mondo scolastico – spiega l’assessora all’educazione e formazione Ilaria Vietina –, c’è l’idea che l’educazione civica sia in grado di contribuire al passaggio da ‘abitanti’ a ‘cittadini e cittadine’ che appartengono in maniera consapevole a un popolo con valori, diritti e responsabilità. In linea con l’inserimento della nostra città nella rete internazionale Learning City, intendiamo rispondere all’invito del coordinamento degli enti locali per la pace e i diritti umani, con un appuntamento che si rivolgerà in modo particolare alla formazione degli adulti, nell’ambito dell’impegno assunto con il Patto per l’apprendimento permanente”.