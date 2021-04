Nel corridoio centrale del padiglione B della Cittadella della salute e all’ingresso del padiglione A sono state esposte oltre 15 foto storiche dell’ex ospedale di Campo di Marte, risalenti a un periodo che parte dagli anni ’30 e arriva alla fine degli anni ’80.

Le immagini illustrano in particolare le fasi di costruzione della struttura ospedaliera e arrivano fino all’inaugurazione del padiglione A, avvenuta nel 1988. Foto che permettono così di conservare memoria del passato della struttura, ancora utilizzata in buona parte per funzioni socio-sanitarie.

“Da tempo il collega Sergio Mura mi parlava di questi negativi che erano stati ritrovati – dice il direttore del dipartimento tecnico e patrimonio Nicola Ceragioli – e grazie anche al locale Cral aziendale e allo studio Intre di Lucca, che ringraziamo, abbiamo deciso di recuperare le foto e valorizzarle in maniera adeguata”.