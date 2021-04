Laboratori di inclusione, Stefano Gori incontra gli studenti del Giorgi

Questa mattina (23 aprile) è stato Stefano Gori a confrontarsi con gli studenti dell’istituto professionale Giorgi della sede di Saltocchio e a condividere con loro la sua esperienza di vita e di sport.

Lunedì prossimo (26 aprile) Gori svolgerà un’analoga lectio magistralis nell’altra sede della scuola, in via Santa Chiara. Anche questi appuntamenti sono stati organizzati come laboratorio progetto narrativo portato avanti dal Panathlon International Club di Lucca nell’ambito dei progetti educativi zonali, finanziati dalla Regione Toscana ed elaborati dalla Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione insieme a vari enti e associazioni del territorio.

Il laboratorio di inclusione curato dal Panathlon vede come protagonisti, a turno, tre campioni paralimpici: oltre a Gori, Andrea Lanfri e Sara Morganti. Gori ha raccontato agli studenti la sua storia: dalla sua malattia (retinite pigmentosa) scoperta a soli 24 anni e la conseguente perdita completa della vista quattro anni dopo fino alla rinascita grazie allo sport e alla voglia di lottare e di vincere. Gareggiando nei campionati ufficiali paralimpici di atletica, Gori si è aggiudicato oltre 80 titoli tricolori in varie discipline (60, 100, 200 e 400 metri piani, salto in lungo, salto in alto, getto del peso). E’ stato nominato ambasciatore dello sport da una quarantina di comuni italiani e viene chiamato come relatore in molte scuole di varie regioni italiane.