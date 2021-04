Una rete di collaborazione per il sostegno alle famiglie della Piana di Lucca

Partirà martedì (27 aprile) alle 17 il ciclo di incontri di formazione on line per enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche e cittadini della Piana di Lucca desiderosi di impegnarsi nella realizzazione di attività e servizi collaborativi a sostegno delle famiglie.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Lucca e da Soecoforma, nell’ambito del progetto Lucca in, che da due anni si occupa di promuovere iniziative educative di qualità per i bambini nel nostro territorio. Questo ciclo di incontri si colloca dentro il già avviato percorso Lucca IN famiglia, che sta portando alla definizione di un patto di cittadinanza per creare una rete di soggetti che supportino le famiglie nelle loro difficoltà quotidiane e nella conciliazione vita-lavoro.

La rete, aperta al contributo di tutti, avrà il compito di promuovere attività diversificate a sostegno delle famiglie per la creazione di nuovi servizi e progetti. Ma intenderà offrire anche supporto alle famiglie con maggiori fragilità, prevedendo azioni sperimentali, educative e ludiche, per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in grado di favorire il benessere psico-fisico, l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini, soprattutto di quelli che si trovano in condizione di vulnerabilità.

Il primo incontro di martedì 27 aprile si intitola Co-progettazione e co-programmazione sarà condotto da Fabio Lenzi, esperto di sistemi di welfare locale, che tratterà gli aspetti normativi nella legislazione nazionale e toscana approfondendo le opportunità dei cittadini singoli ed organizzati, degli operatori degli enti locali, degli amministratori. I prossimi incontri in calendario saranno mercoledì 5 maggio alle 17 su Collaborazione, gestione dei conflitti e mediazione nelle esperienze di co-progettazione e mercoledì 19 maggio alle 17 su Comunità, sussidiarietà e patti di collaborazione. Esperienze a confronto.

Per ogni informazione sul percorso e per è necessario scrivere a luccainfamiglia2020@gmail.com o consultare la pagina facebook @luccaconibambini.