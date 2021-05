Giornata mondiale dell’igiene delle mani, al San Luca il convegno ‘Pochi secondi salvano vite’

Mercoledì prossimo (5 maggio) in tutto il mondo sarà celebrata la Giornata mondiale dell’igiene delle mani con lo slogan Pochi secondi salvano vite – Lava le tue mani. Nata come momento per sensibilizzare a una corretta igiene delle mani per prevenire la trasmissione delle infezioni con semplici gesti quotidiani, la giornata assume oggi, dopo un anno e mezzo di pandemia da Covid 19, un significato del tutto particolare.

Anche l’Azienda Usl Toscana nord ovest partecipa all’evento con alcune iniziative di informazione e sensibilizzazione a distanza. In tutte le strutture dell’Azienda saranno invece distribuiti poster, volantini e depliant predisposti dall’Oms sulla corretta igiene delle mani. Mercoledì (5 maggio) alle 11 all’ospedale San Luca e alle 16 all’ospedale di Pontedera si svolgeranno due iniziative pubbliche con medici e personale sanitario che informeranno sull’importanza della pulizia delle mani, accompagnati dalla dimostrazione pratica, attraverso uno scanner, di quanto possa incidere un corretto lavaggio sull’igiene personale e degli altri.

Per interessare anche i più giovani e coinvolgere di più ogni singola persona o operatore sanitario al lavaggio delle mani, l’Organizzazione mondiale della sanità ha organizzato anche la campagna Lava le mani, salva vite dove tutti possono inviare una foto, un video, un selfie divertente, creativo o particolare del momento in cui ci si dedica alla pulizia delle mani e farne un poster personalizzato. Il kit per creare il proprio poster o post è disponibile al link 5may.cleanhandssavelives.org/wp-content/uploads/Poster-Maker-HH-21.pptx.

“Con la pandemia da Covid-19 abbiamo imparato l’importanza degli interventi non-farmacologici per la prevenzione delle infezioni: l’uso della mascherina ed il distanziamento fisico nei luoghi pubblici, evitare gli assembramenti ed areare gli ambienti chiusi, il lavaggio accurato delle mani sono i mezzi che tutti noi abbiamo per sconfiggere la pandemia insieme alla vaccinazione – si legge nella nota dell’iniziativa -. Con il progressivo allentamento delle restrizioni al movimento ed alle attività ricreative, la sicurezza è ancora di più nelle nostre mani. Si tratta di semplici comportamenti della vita quotidiana che, se correttamente seguiti, contribuiscono al contrasto della pandemia e che diventano ancora più fondamentali con il progressivo allentamento delle restrizioni al movimento ed alle attività ricreative. Insomma, oggi più che mai la sicurezza è ancora di più nelle nostre mani’ “.