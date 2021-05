I volontari dell’associazione Abio donano zainetti e giochi ai bambini della pediatria del San Luca

Nuova donazione alla struttura di pediatria dell’ospedale di Lucca. Nella hall del San Luca è infatti avvenuta – da parte di alcuni rappresentanti dell’associazione per il Bambino in ospedale Abio – la consegna di alcuni zainetti colorati contenenti piccoli regali, che consentiranno ai bambini ricoverati di giocare all’interno della loro camera.

Infatti, a causa della pandemia, in questo momento i volontari dell’associazione Abio non possono essere presenti in pediatria ma vogliono comunque portare avanti la loro ‘missione’ di promuovere l’umanizzazione e di aiutare i bambini a superare l’impatto con l’ospedale attraverso il gioco, l’ascolto e il sorriso.

La responsabile della pediatria Angelina Vaccaro, insieme agli altri operatori della struttura, ha espresso un sincero ringraziamento all’associazione per questa donazione e per la sua costante partecipazione alle attività del reparto.