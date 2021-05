“La discriminazione è il riflesso dell’odio che una persona nutre per se stessa”. La frase di Francesco della 2B dell’Ite Carrara è solo una delle tante che gli studenti delle classi seconde dell’istituto hanno scritto su post-it elettronici in occasione della Giornata internazionale contro la discriminazione razziale e che adesso andranno a comporre un sito web inedito, progettato dalle quarte della stessa scuola.

“L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far crescere nei giovani, e non solo in loro, la consapevolezza del valore dell’integrazione dei ragazzi Bes nel contesto scolastico e di aprirsi ai contributi di tutte le scuole per conseguire un fine comune: promuovere l’inclusione – spiegano i docenti -. Il nuovo sito sarà, dunque, innanzitutto uno spazio virtuale per riflettere, cogliere e lanciare sfide che uniscano e non dividano. Gli alunni delle classi 2A, 2B e 2D dell’Ite Carrara sono arrivati a questo risultato dopo essersi documentati nel corso di alcune settimane di studio sotto la guida della loro insegnante Nunzia Acampora dando vita a una serie di slogan incisivi su ogni forma di discriminazione, ricordando a tutti che le barbare distinzioni che sviliscono l’essere umano e lo emarginano non sono solo razziali e di genere, ma riguardano anche la disabilità fisica e mentale”.