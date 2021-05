Servizio civile, ultima settimana per iscriversi ai 41 posti nei progetti dell’Asl Toscana Nord Ovest

C’è tempo fino alle 14 di venerdì (28 maggio) per presentare domanda per la selezione ad uno dei 41 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile regionale: 4 presentati dall’Azienda Usl Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno) e 1 presentato dal Comune di Piombino quale ente capofila in coprogettazione con l’azienda Usl Toscana nord ovest (Piombino), reperibile sul sito del Comune di Piombino.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 433,80 euro. I progetti presenti dall’Azienda Usl Toscana nord ovest prevedono un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica.

Per il progetto Dall’Ospedale psichiatrico alla salute mentale: integrazione arte, comunità e salute ci sono 3 posti a Pisa, 3 a Pontedera e 1 a Volterra. Per il progetto Docg: Dentro l’Ospedale Con i Giovani del servizio civile ci sono 10 posti a Pontedera. Per il progetto InormAzione: percorsi di accoglienza nei servizi socio sanitari ci sono 6 posti a Pisa, 2 a Pontedera e 2 a Volterra. Il progetto Senza inciampi: una guida nel percorso protesi e ausili è alla ricerca di 2 volontari per Pontedera, 2 per Carrara, 2 per Camaiore, 2 per Livorno e 2 per Lucca. Infine il progetto Equi-liberi: il volontario a supporto della disabilità è aperto a Piombino per 4 volontari.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, entro e non oltre il 28 maggio, al sito servizi.toscana.it/sis/DASC. È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto di servizio civile. Le selezioni saranno, comunque, effettuate nel mese di giugno.

Tutti coloro che hanno presentato domanda possono reperire informazioni circa la sede, l’orario e le modalità di selezione sul sito aziendale www.uslnordovest.toscana.it.

Per qualsiasi informazione generale sui bandi è possibile contattare l’Ufficio servizio civile dell’azienda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 ai seguenti recapiti: 0587.273599 oppure 348.0655746. Email rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it oppure serviziocivile@usl5.toscana.it.