I piccoli inventori di Fantastici 4 della scuola Guidi di Antraccoli hanno vinto la finale provinciale del concorso nazionale Eureka! Funziona! di Federmeccanica organizzato a Lucca dal progetto Lume e aggiudicandosi così un biglietto per la finale nazionale di venerdì (28 maggio).

Il giocattolo più bello per la sezione provinciale classi quinte è Fantastici 4 ed è stato progettato e realizzato da un gruppo dalla classe quinta della scuola primaria di Antraccoli. Il vincitore per le classi quarte è Ventilatori portatili realizzato da un gruppo di inventrici e inventori della classe quarta della scuola primaria Angela Doroni di Gragnano. Vince la sezione classi terze Il carro di carnevale di un gruppo di piccoli studenti e piccole studentesse della terza della scuola primaria Gasparini di Capezzano Pianore.

Tutte e tre le invenzioni sono state presentate oggi (24 maggio) in videoconferenza ai referenti di Lucca Metalmeccanica, il progetto cui aderiscono dieci tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico lucchese per realizzare iniziative in favore del territorio con il supporto di Confindustria Toscana nord. Ciascun gruppo di partecipanti ha mostrato il giocattolo, il suo funzionamento e, come richiesto dalle regole del concorso, anche il diario di bordo, la pubblicità ed eventuali altri materiali.

Tutti i bambini che hanno preso parte al concorso ricevono una medaglia e l’attestato di partecipazione. Ciascun gruppo vincitore riceve in premio un gadget Lume e un buono da 250 euro da spendere in materiali didattici oltre all’accesso, per il gruppo vincitore delle quinte, di confrontarsi con i coetanei vincitori delle provinciali di tutta Italia.