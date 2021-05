Medici di famiglia, in provincia di Lucca arrivano Rocchi, Sgherri e Matacera

Diversi cambiamenti in provincia di Lucca sono previsti nei prossimi giorni per le liste dei medici di famiglia. In particolare nell’ambito territoriale di Capannori comincerà l’attività convenzionata delle dottoresse Rachele Rocchi (dal 7 giugno) e Giulia Sgherri (dal 14 giugno).

Nell’ambito territoriale di Lucca e Pescaglia dal 7 giugno comincerà invece l’attività della dottoressa Monia Matacera mentre nell’ambito territoriale della Valle del Serchio dal 31 maggio cessa la convenzione della dottoressa Franca Girolami.

E’ possibile scegliere il medico o il pediatra tramite l’App Smartsst di Regione Toscana, Totem Puntosi e il portale web Open Toscana. L’azienda Usl Toscana nord ovest ha messo a disposizione anche una modalità online. Sul sito istituzionale è disponibile un modulo elettronico compilabile via web per avanzare richiesta di cambio del medico o del pediatra. Può essere utilizzato dai cittadini con iscrizione, in corso di validità, al servizio sanitario regionale ed essere compilato per se stessi, per i propri figli minori o per persone per le quali si esercita la tutela. Le preferenze potranno essere espresse a favore di medici del proprio Comune di residenza o domicilio.