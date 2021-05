Riparte la scuola estiva a San Pietro a Vico e Saltocchio

Sta per ripartire, dal 14 giugno, la scuola estiva Estalandia che per il settimo anno consecutivo sarà presente per tutta l’estate, negli impianti sportivi e parrocchiali di San Pietro a Vico e Saltocchio.

La scuola, organizzata dai rispettivi circoli Anspi, in collaborazione con l’Anffas e la Diocesi, punterà sempre più a far ritrovare ai ragazzi la socialità perduta, in ottemperanza alla normativa anticovid, proponendo attività sportive, ludiche e laboratori artistici. Giornate all’insegna del divertimento e della musica, con balli di gruppo, canzoni e recitazione.

La scuola è convenzionata con il Comune di Lucca per l’assegnazione dei voucher alle famiglie che iscrivono i propri bimbi mentre è già tutto pronto per accogliere i ragazzi, dai 4 ai 14 anni, che svolgeranno l’intera giornata all’interno di due parchi ampi e sicuri, dove troveranno tante attrattive e forme di svago.

A disposizione delle famiglie ci sono molte opportunità ma, come spiega il responsabile Paolo Bottari, “il nostro principale impegno sarà quello di provare a ricreare uno spirito di socialità all’aria aperta che in questi ultimi due anni è mancato, pur tenendo conto delle restrizioni ancora in vigore. Il nostro intento, vista la stretta collaborazione con le parrocchie di S.Pietro a Vico e Saltocchio, è quello di dar vita ad una scuola-oratorio moderna”. I corsi settimanali potranno essere a giornata piena o a mezza giornata con ingresso alle 8 e chiusura massima alle 16,30.

Ad ogni iscritto sarà regalato una t-shirt personalizzata, una borraccia e una sacca. Le iscrizioni sono già aperte e comunque, per conoscere tutte le novità e curiosità basta cercare Estalandia su Facebook e Instagram mentre per informazioni scrivere a estalandiaspv@gmail.com o chiamare al 338.9584025.