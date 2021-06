Riparte l’Estate Lillero! con la nuova apertura serale. Si cercano nuovi volontari

Uno spazio unico, accogliente, sostenibile e divertente, dove scambiare non solo la propria merce usata in buono stato ma anche sorrisi, spensieratezza, emozioni. Magari stesi su un prato, sotto le stelle di un caldo cielo estivo. Perché Lillero, Il Vero Mercato del baratto in via Traversa numero 1 (Parezzana) inaugura l’estate 2021 con un nuovo calendario serale: resterà chiuso il 5 giugno e sarà aperto non più il sabato ma ogni mercoledì a partire dal 9 di questo mese, dalle 18,30 alle 20 e dalle 21 alle 23.

Rimangono invariate le modalità di visita, su prenotazione tramite la pagina Facebook o Instagram, oppure con un messaggio WhatsApp al numero 348.2598664. Basta specificare quando e in quanti si desidera arrivare: Lillero può accogliere fino a un massimo di 10 persone ogni mezz’ora, la durata di ciascun appuntamento che può essere fissato alle 18,30, 19, 19,30. Oppure alle 21, 21,30, 22, 22,30.

“L’apertura serale si rinnova ogni estate, ma quest’anno di limitazioni imposte dalla pandemia è un evento ancora più atteso e sentito perché ci permette finalmente di ricreare un momento conviviale in cui stare insieme, com’è nello spirito di Lillero – spiega la presidentessa Violetta Menconi – Per questo abbiamo allestito il giardino esterno con casse per ascoltare la musica, tavolini e teli stesi sull’erba dove chiacchierare e rilassarsi al fresco anche oltre il limite di mezz’ora imposto dall’appuntamento nel negozio”.

Nato nel 2019 grazie a un crowdfunding civico, Il Vero Mercato del Baratto promuove l’ecosostenibilità scambiando la merce usata con i ‘lilleri’, una moneta con cui ‘acquistare’ ciò che più piace all’interno del locale. A dimostrazione che un’alternativa al consumismo non è impossibile: “La lotta allo spreco rappresenta il nostro obiettivo di fondo – spiegava la presidentessa nel novembre 2019 in occasione della riapertura autunnale – In una società che attribuisce un valore effimero alle cose, noi vi proponiamo di non comprare e buttare, ma scambiare”.

Uno scambio non solo materiale ma anche e soprattutto umano, secondo le logiche dell’inclusione, la condivisione e il rispetto delle reciproche diversità. Principi da sempre d’ispirazione per Lillero, una realtà fondata sul valore dei legami autentici e disinteressati e sulla promozione dell’economia a impatto zero attraverso il riuso di una vasta tipologia di beni. Abbigliamento, oggetti vintage, giocattoli, utensili per la casa e molto altro: la scelta è vastissima. Dai classici della letteratura ai dvd, dai soprammobili ai cd ai libri in lingua. Un’intera area inoltre dedicata ai bambini con vestitini, giochi da tavola, montagne di pupazzi e libri illustrati. Si può trovare tutto perché niente è rifiutato, “Purché in buono stato. Si vuole ridonare vita a ciò che ne ha le potenzialità. Quel che si baratta deve essere riutilizzabile” sottolinea lo staff.

Un team giovane, numeroso e affiatato, attualmente in cerca di nuovi volontari: “Basta solo avere almeno 18 anni e l’impegno richiesto è veramente piccolo – conclude Violetta – perché si tratta di gestire le aperture una volta al mese a testa. In cambio offriamo un ambiente molto coinvolgente, dove i collaboratori diventano ben presto amici. Chiunque vuole unirsi al nostro gruppo è ben accetto, vi aspettiamo!”.