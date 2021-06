“Un grande augurio di buon lavoro a Domenico Giani, nuovo presidente delle Misericordie d’Italia, nella convinzione che con le sue capacità saprà consentire al nostro movimento di rinnovarsi e tenere il passo dei tempi, restando saldamente radicato nella sua secolare tradizione, di generosità e fede.” Così il presidente delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, commenta l’elezione alla guida della Confederazione nazionale delle Misericordie di Domenico Giani, avvenuta al termine dell’Assemblea nazionale svoltasi ieri (19 giugno) nel centro ‘Spazio Reale’ di San Donnino, alle porte di Firenze. Lo scrutinio delle schede è terminato nella notte tra sabato e domenica.

“La candidatura di Giani, fratello della Misericordia di Arezzo dal 1976, è partita dalla Toscana – aggiunge Corsinovi – ed è ovvio che siamo molto soddisfatti del grande consenso che ha riscontrato nell’Assemblea di tutte le Misericordie d’Italia. Quanto, a febbraio scorso, ha dato la sua disponibilità a porsi al servizio del movimento candidandosi per la presidenza nazionale, abbiamo subito colto come provvidenziale questa opportunità. Oggi sono ancora più convinto che sia la persona giusta per portare avanti un ambizioso programma di rilancio delle attività caritatevoli e di servizio delle Misericordie.”

“Per superare difficoltà grandi come quelle che stiamo affrontando – conclude il presidente della Federazione toscana – c’è bisogno di una grande unità che, da questo momento, è compito di tutte le Misericordie costruire insieme. La Toscana, che ha visto nascere questo movimento, è pronta come sempre a dare il suo contributo.”