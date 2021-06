Un anno e mezzo di pandemia al San Luca raccontato negli scatti del fotografo Conti

Luce nel buio. E’ questo il titolo del libro fotografico di Alessandro Conti che sarà presentato mercoledì (30 giugno) alle 18 in San Micheletto. Un lungo lavoro dedicato all’emergenza sanitaria da Covid19.

Gli scatti sono accompagnati dai testi del giornalista Sirio Del Grande, della psicologa Patrizia Fistesmaire e del medico Spartaco Mencaroni e da un contributo della direttrice dell’ospedale di Lucca Michela Maielli. I brani uniscono le traiettorie umane che, coincidenti o parallele, si sono animate durante i mesi di lotta al virus. Il volume, edito da Tralerighe libri di Andrea Giannasi, è stato pubblicato anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e raccoglie 130 emozionanti scatti effettuati da Conti all’interno dell’ospedale San Luca e sul territorio, che raccontano un anno e mezzo di pandemia, da febbraio 2020 a giugno 2021. La narrazione è soprattutto dal punto di vista degli operatori sanitari, sia quelli della prima linea sia quelli che li hanno supportati, in un gioco di squadra che ha consentito di raggiungere importanti obiettivi e di salvare vite umane.

Presenti nel volume anche le testimonianze di tanti operatori del sistema sanitario, in un’opera che vuole rappresentare la memoria di una fase molto complessa, osservata però con la sensibilità e il rispetto che si deve nei confronti di chi sta soffrendo. Nel volume si trovano volti, mani, corpi, occhi, di medici infermieri, operatori, che diventano i nostri volti, le nostre mani, i nostri occhi, tutti protesi verso il bene. Verso quella luce, evocata nel titolo, che è salvezza e riconciliazione con la vita.

La situazione di Lucca, presa in esame nel libro, è paradigmatica di quella che si è registrata durante l’ultimo anno e mezzo in tutta l’Azienda Usl Toscana nord ovest, che anche attraverso questo lavoro invia un messaggio di ringraziamento a tutti. Il ricavato della vendita del libro verrà totalmente devoluto ad alcune associazioni dell’ambito lucchese: Anffas, Avo e Allegra Brigata.

Il libro Luce nel buio è la prosecuzione di un progetto partito con la mostra fotografica #Memoria inaugurata il 15 ottobre 2020 al primo piano del San Luca, che raccoglieva appunto i primi scatti di Alessandro Conti, in ospedale e sul territorio. L’esposizione potrebbe presto uscire dalle corsie dell’ospedale per essere allestita in altre sedi istituzionali, in maniera da poter arrivare a una fetta più ampia di popolazione, insieme al volume che approda adesso in libreria.

“Nulla più come prima: è un’espressione che tutti abbiamo sentito usare mille volte e che forse nessuno ha davvero pronunciato con le labbra o almeno non con queste precise parole – ricordano gli autori del progetto parlando della frase che sarà poi il titolo della mostra -. Ma tutti l’abbiamo letta negli occhi degli altri e abbiamo capito cosa significa quando questa sensazione te la senti sulla pelle. Ecco, il libro vuole essere la prima pietra d’angolo per ripartire, per ricostruire, per tornare ad allacciare legami e fare comunità”.