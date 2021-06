Tornano i sabato dell’ambiente, tanti i volontari pronti a ripulire i corsi d’acqua

Nuovo appuntamento con il sabato dell’ambiente. A partire da domani (26 giugno) decine di volontari puliranno i corsi d’acqua del territorio, all’interno del progetto Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo del Consorzio 1 Toscana Nord.

Il nuovo appuntamento con l’iniziativa si svolgerà con partenza dislocata nel comprensorio. Molte saranno le associazioni che parteciperanno, e che provvederanno alla rimozione di plastiche dagli argini e dagli alvei, evitando così che i rifiuti finiscano in mare.

“Con la partecipazione, ci prendiamo cura del nostro ambiente e dei nostri corsi d’acqua – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Naturalmente in sicurezza, invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a prendere parte a questo impegno, al fianco del nostro Ente e delle tante associazioni coinvolte. Un ringraziamento va alle Amministrazioni comunali e alle aziende dei rifiuti, che insieme con noi collaborano alla realizzazione fattiva di un impegno così importante”.

I punti di ritrovo

In lucchesia i Donatori di Lunata si ritroveranno alle 14,30 in via Berti all’incrocio con via vecchia Pesciatina. Natura di mezzo sarà presente alle 8,30 in via Leonardo Mascagni ad Altopascio. I Donatori Sangue Fratres Paganicoritrovo alle 9 saranno nell’area sagra di Paganico mentre Uniti per l’Oltreserchio e il Bucaneve, si troveranno alle 9 a Santa Maria a Colle in via di Poggio, al campo sportivo.

Wwf Alta Toscana ha fissato il ritrovo alle 9 in via di Corte Cesarini a Montuolo mentre l’Atletico Gragnano si troverà alle 9,30 al bar Le Follie. Il ritrovo di Anpana Lucca è fissato alle 9 di fronte ufficio postale Ponte del Giglio mentre Racchetta ha il ritrovo alle 8,30 nella sede dell’associazione a Vorno. Il Faro sarà alle 17 alla Chiesa di Parezzana mentre Legambiente Capannori e Piana lucchese si troveranno alle 7 alla scuola media di Lammari. Percorso in fattoria ha il ritrovo alle 9,30 alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti a Nave mentre la Misericordia Santa Gemma Galgani si troverà alle 9 nella sede di Camigliano. Infine la Croce Verde di Lucca ha fissato il ritrovo alle 8 davanti al Foro Boario.