Un’estate a vela sul catamarano Elianto per i disabili grazie alla Fondazione per la coesione sociale

Sono quasi 200 le persone con disabilità motorie o sensoriali che potranno questa estate svolgere un’esperienza unica e indimenticabile: una gita sul catamarano accessibile a vela Elianto con veleggiate sulla costa verso Forte dei Marmi o in direzione del Parco di San Rossore, anche alla ricerca dei delfini presenti nelle acque del litorale della Versilia.

Un progetto reso possibile grazie al sostegno della Fondazione per la coesione sociale – l’ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che si occupa di sociale e sostiene le associazioni della disabilità – alla Fondazione Mare Oltre Onlus tramite una convenzione stipulata nei giorni scorsi.

Permetterà quindici uscite in mare aperto con il coinvolgimento delle persone con disabilità in collaborazione con gli enti Crea, Anffas, Aipd, Associazione Il Sogno e Misericordie di Castelnuovo, Borgo a Mozzano e Corsagna. Sarà proprio la Fondazione Mare Oltre a coordinare le uscite a luglio e a settembre in catamarano con personale qualificato nelle acque antistanti alla Versilia: a bordo anche biologi marini, skipper e marinai per rendere l’esperienza dei ragazzi e delle ragazze con disabilità unica e indimenticabile.