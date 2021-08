Eutanasia legale, va avanti la raccolta firme: in provincia di Lucca già superate le 10 mila

Nonostante la raccolta consensi per la legalizzazione dell’eutanasia abbia già raggiunto e superato le 500 mila firme necessarie per indire il referendum, prosegue la campagna dei banchetti con l’obiettivo di arrivare a 750 mila. Solo nella città di Lucca sono state superate le 3500 firme, in Versilia le 7 mila mentre mancano ancora i dati della Garfagnana.

Stando alle cifre comunicate al comitato promotore da parte dei gruppi di raccolta firme, ai tavoli queste sono state in totale 430 mila alle quali si aggiungono le oltre 70 mila firme raccolte online e un numero ancora imprecisato di firme raccolte nei Comuni.

“Nell’esprimere profonda gratitudine per le migliaia di volontarie e volontari che stanno dedicando parte delle proprie vacanze a fornire il servizio pubblico dell’esercizio del diritto al referendum – commenta il comitato lucchese per la promozione del referendum -, vogliamo sottolineare che la raccolta firme prosegue con ancora maggiore forza fino alla scadenza, con l’obiettivo di raccogliere almeno 750 mila firme entro il 30 settembre in modo da mettere in sicurezza il risultato da possibili errori nella raccolta, ritardi della pubblica amministrazione e difficoltà nelle operazioni di rientro dei moduli. Ad oggi, le firme fisicamente già rientrate al comitato sono 99 mila delle quali 48 mila già certificate e pronte per la consegna”.

Da mercoledì (25 agosto) a venerdì (27 agosto) andrà avanti la raccolta firme in piazza San Frediano. Dalle 18 il banchetto per l’eutanasia legale si affaccerà su via Fillungo fino alle 20,30 ad eccezione del venerdì dove i promotori del referendum saranno presenti fino alle 23.