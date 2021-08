Gva Vorno diventa Racchetta: 80 volontari e 4 mezzi per l’antincendio boschivo

È ormai in vigore dall’1 luglio il periodo di alto rischio per gli incendi boschivi. Contestualmente è entrato in vigore il divieto di abbruciamenti, e sono aumentati i controlli e la vigilanza sul territorio con maggiore impegno e coinvolgimento del volontariato provinciale. Nonostante si vada lentamente con la stagione verso il periodo autunnale e alcune piogge abbiamo brevemente bagnato alcune zone provinciali, si raccomanda la massima attenzione e di evitare almeno per il momento anche gli abbruciamenti nei castagneti per la preparazione del periodo di raccolta.

Per le competenze territoriali sui comuni di Capannori e Lucca quest’anno c’è una novità. Dopo 30 anni il Gva Vorno, nato e cresciuto grazie al contributo delle comunità locali, ha operato una scelta importante. Con le nuove norme della legge terzo settore purtroppo, sono aumentate le attività burocratiche e le conseguenti responsabilità che la sezione da sola non era in grado di sostenere. Per non disperdere un patrimonio fatto di esperienze, competenze, attrezzature e mezzi creato in tanti anni di lavoro, i soci del Gva hanno deciso di entrare a fare parte della Racchetta Odv.

Cambiano i colori ma non cambiano la dedizione e lo spirito di servizio a disposizione della comunità. Già in questi mesi i volontari hanno operato con nuove divise e gli stessi mezzi di prima colorati di verde.

“Assieme ai nostri soci continuiamo a credere fortemente nel valore del volontariato e nelle attività che abbiamo finora svolto – fanno sapere da Vorno – e per questo è maturata la volontà di proseguire ed unirci all’associazione La Racchetta, presente da numerosi anni in tutto il territorio toscano mediante varie sezioni. Gva Vorno è diventata La Racchetta sezione Vorno Odv, con cui proseguiranno le attività nel settore antincendi boschivi, protezione civile e servizi di pubblica utilità. La sezione conta sulla disponibilità di 80 volontari, 4 mezzi attrezzati, una sede presso l’abitato di Vorno, attrezzature di vario tipo per interventi di protezione civile”.

“È stata una scelta in parte dolorosa ma necessaria – proseguono – che consentirà di continuare a fornire a tutti i cittadini, i punti di riferimento trovati per qualsiasi necessità. Molte le iniziative messe in campo per la prevenzione degli incendi boschivi. A giugno la sezione ha partecipato ad una serie di incontri pubblici organizzati dalla provincia di Lucca con lo scopo di informare la cittadinanza sulle buone pratiche da tenere per l’autoprotezione dagli incendi boschivi e la salvaguardia delle proprie attività. Ogni giorno una squadra di tre persone con mezzi attrezzati pattuglia il territorio per intervenire tempestivamente qualora avvistino fumate sospette o arrivino segnalazioni dalla sala operativa provinciale antincendio. Telecamere dalla sezione limitrofa di Cerbaie, controllano il territorio di competenza. Nei prossimi mesi si prevede ulteriore installazione di tali strumenti fondamentali nella prevenzione in punti dove si abbia in vista tutta la zona lucchese. Nella giornata di ieri 4 squadre della sezione sono intervenute nell’incendio sopra Sesto di Moriano garantendo oltre alle operazioni di spegnimento, la bonifica e il controllo notturno”.

“Aspettiamo in sede – conclude la nota – chiunque voglia mettersi a disposizione per condividere nuove idee e progetti per fare crescere la sezione e mantenere gli standard operativi a tutela del territorio e della comunità. Il volontariato è diventato ormai fondamentale per garantire tutta una serie di servizi per i quali non è fondamentale avere dei requisiti fisici da atleta. Tutti possono essere utili”.

Per informazioni telefonare al 328.1147059 oppure al 328.4140853.