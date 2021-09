Fidapa Lucca promuove una raccolta fondi per le donne afghane

La sezione di Lucca della Fidapa Bpw Italy, movimento di opinione per la tutela e valorizzazione per i diritti delle donne, esprime tutta la sua preoccupazione e anche “un profondo dolore nell’assistere al dramma che sta attraversando il popolo afghano a cui il mondo intero guarda con sbigottimento e senza poter intervenire in modo concreto. Purtroppo si deve constatare come ancora una volta siano le donne e le bambine le più esposte ai soprusi, alle violenze e alla privazione dei più essenziali diritti civili“.

“La tutela dei diritti delle bambine – si spiega – è un tema particolarmente caro alla nostra Federazione che ha firmato già nel 1997 a Reykjavik la prima Carta dei Diritti della Bambina, integrata ed approvata in forma definitiva nel 2016. Già da queste prime settimane stiamo assistendo alla negazione di quelli che sono i fondamentali diritti della persona, ribaditi proprio nei primi 5 articoli della Carta nei quali è chiaramente espresso che ogni bambina ha il diritto di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai servizi sociali e dalla comunità; di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psico-fisico; di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificatamente previste; di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organi sociali; di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole. Nell’intento di poter agire concretamente in aiuto alle famiglie che arriveranno a breve anche nella nostra città, la sezione di Lucca attiverà una raccolta fondi che saranno devoluti al Fondo Bimbi- Comune di Lucca, causale Emergenza Afghanistan”.

L’iniziativa si concretizzerà durante la cerimonia delle candele, uno dei momenti salienti della vita associativa in cui si celebrano i valori fondamentali della Fidapa, che per questa occasione sarà aperta a tutte le Associazioni e ai cittadini che vorrano apportare un loro contributo.

L’appuntamento sarà il giorno mercoledì (22 settembre), alle h. 18,30 presso l’antica Trattoria Stefani. All’evento parteciperanno I principali rappresentanti delle istituzioni cittadine e porterà una toccante testimonianza Patrizia Fedi Bonciani, past president della Fidapa Distretto Centro Italia, da tempo interessata alla condizione delle donne in Afghanistan, e impegnata sul fronte della difesa delle bambine e delle adolescenti contro pratiche come l’infibulazione e i matrimoni precoci.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 348 8088142.