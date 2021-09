Fondazione Crl, aperto il bando per eventi e iniziative rilevanti nel 2022

Un bando per sostenere le grandi manifestazioni culturali della provincia di Lucca. È aperto da oggi (16 settembre) e si chiuderà il 22 ottobre il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a sostegno di eventi e iniziative rilevanti a valere sull’anno 2022.

Non solo uno strumento per promuovere la cultura in senso astratto, ma un concreto supporto alla realizzazione di molte rassegne e manifestazioni che fanno del territorio lucchese e della Versilia mete di viaggio sempre più frequentate per un turismo, non elitario, ma pur sempre di alto livello.

In un frangente particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo si tratta di un fondamentale stimolo anche per tutto ‘l’indotto’ che la cultura porta con sé e, indirettamente, una boccata d’ossigeno per molte categorie di lavoratori che hanno attraversato una fase di grande crisi.

Sono in arrivo infatti risorse per 1,6 milioni di euro per erogare contributi a soggetti pubblici e privati in grado di proporre eventi di una rilevanza, non solo locale, ma anche regionale e nazionale. Iniziative di grande portata, il cui costo complessivo superi il budget dei 100 mila euro e per i quali il contributo della Fondazione risulti minoritario rispetto alle altre risorse.

Non verranno infatti prese in considerazione le domande relative a iniziative di portata inferiore, a sostegno delle quali la Fondazione emanerà a breve uno specifico bando “Progetti ed attività culturali”, dedicato a interventi di entità minore e con un impatto più limitato sul territorio.

La procedura online di presentazione delle domande è disponibile sul sito www.fondazionecarilucca.it e la scadenza per inserire le richieste è il 22 ottobre.

In seguito sarà necessario stampare il modulo di richiesta, automaticamente composto a seguito della conferma, ed inviarlo entro e non oltre il 27 ottobre, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati, tramite e-mail ordinaria a interventi@fondazionecarilucca.it, oppure tramite posta certificata (Pec) a interventi.fondazionecarilucca@pec.it, indicando nell’oggetto Bando eventi ed iniziative rilevanti 2022.