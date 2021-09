Pellegrino e con la sclerosi multipla: alla Casa del Boia l’esperienza di Matteo Gamerro

Domani (28 settembre) alle 16 al Via Francigena Entry Point di via dei Bacchettoni 8 alla Casa del Boia si terrà un incontro dedicato a L’accessibilità dei cammini – cosa si può fare.

Sarà presente Matteo Gamerro, il primo pellegrino che sta percorrendo il cammino di San Michele. Nel suo zaino trova posto purtroppo, assieme a determinazione e tanto coraggio, anche la sclerosi multipla, la malattia che gli sta progressivamente devastando il corpo ma che non è riuscita a sconfiggere il suo spirito.

Matteo, spinto da amici e parenti sulla sua joelette, sta percorrendo in questi giorni la Via Matildica del Volto Santo per arrivare a festeggiare, il giorno dedicato a San Michele il 29 settembre a Lucca. Per partecipare all’incontro, organizzato da www.federcammini.com in collaborazione con Comune e Arcidiocesi di Lucca, Associazione le vie del Volto Santo, San Michele cammino dei cammini e Via Francigena Entry Point, è necessario prenotarsi all’indirizzo federcammini@gmail.com.